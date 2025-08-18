الأزمة الإنسانية في غزة.. أرقام صادمة وواقع مؤلم

تواجه غزة أزمة إنسانية حادة وسط استمرار الصراع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني ظروفا صعبة تتضمن القصف والحصار ونقص الغذاء والدواء.

وتشير التقارير إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا والجرحى، مع تفاقم أزمة المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.

وتثير هذه الأوضاع تساؤلات جوهرية حول تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المنصوص عليها في الإعلان العالمي، وتباين ردود الفعل الدولية.

تقرير: ماجد عبد الهادي