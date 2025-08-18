أضرار مادية وبشرية كبيرة إثر سيول غمرت عدة بلدات وقرى في باكستان

تواصل الإدارة المحلية في شمال باكستان إحصاء الأضرار المادية التي خلّفتها سيول ضربت عدة بلدات وقرى مؤخرا، مما تسبب في تعطيل جميع مناحي الحياة.

خلف الطبيعة الخلابة شمال باكستان أزمة بيئية حولت الأمطار الكثيفة إلى سيول انهمرت من أعالي الجبال، وجرفت معها مئات المدنيين وطمرت آلاف الممتلكات. على مدى 3 أيام يسابق الأهالي الزمن لرفع كميات من الطين والصخور الجبلية التي غمرت عشرات القرى. مراسل الجزيرة عبد الرحمن مطر كان في المكان ونقل الصورة من هناك.