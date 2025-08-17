هل تغير موقف ترامب بعد قمة ألاسكا؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل القمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه سيوقف الحرب في أوكرانيا في يوم واحد، وهدد في حال عدم موافقة بوتين على إنهائها بوقف التعامل التجاري مع روسيا.

غير أن كل ما قاله ترامب بعد قمة ألاسكا كان مثيرا للأسئلة أكثر مما قدم من إجابات.

أما بالنسبة إلى روسيا، فكل الأصداء من موسكو توحي بأنها راضية عما أفضت إليه القمة، إذ لم يلتزم بوتين التزاما قاطعا بإنهاء الحرب، لكنه قال إن إزالة الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا يجب أن تكون الأساس في التسوية.

تقرير: جعفر سلمات