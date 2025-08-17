غارات إسرائيلية على منتظري المساعدات في مناطق عدة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 11 وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال يوم واحد. وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 251 شهيدا، منهم 108 أطفال.

هذا وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 15 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، من بينهم 7 من منتظري المساعدات. تفاصيل أكثر نتعرف عليها مع مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة.

المصدر: الجزيرة