انتشار واسع للإصابات بالكوليرا ووفيات في دارفور

أعلنت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا إلى أكثر من 270 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات 6603 إصابات.

وأكد المتحدث باسم المنسقية أن وباء الكوليرا مستمر في الانتشار بعدد من مناطق الإقليم، لا سيما منطقة طويلة، وجبل مرة، وزالنجي، ونيالا، إضافة إلى مخيمات النازحين. كما حذر من خطورة الموقف الصحي وصعوبة احتواء تفشي الوباء، داعيًا منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة إلى التدخل العاجل لمواجهة ما وصفه بالكارثة الإنسانية التي تهدد حياة السكان.

تقرير: الطاهر المرضي