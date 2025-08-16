مشاهد محاكاة لعمليات المقاومة في حي الزيتون بمدينة غزة

شكّل حي الزيتون في مدينة غزة (شمالي القطاع) محورا للعمليات العسكرية خلال الأيام الماضية، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على غزة عبر هذا المحور.

وأحبطت فصائل المقاومة محاولات عدة للقوات الإسرائيلية لاقتحام جنوب المدينة من هذا الحي.

وفي آخر هذه المحاولات، قالت القسام إنها نفذت كمينا مركبا الأربعاء الماضي ضد قوة إسرائيلية جنوب حي الزيتون (جنوبي مدينة غزة) واستهدفت أفرادها بقذيفة وأسلحة رشاشة. وأضافت أنها استهدفت ناقلتي جند بعبوتين وضعتا داخل قمرة القيادة، ثم قصفت ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة "الياسين 105".