قمة ألاسكا تجمع ترامب وبوتين في مباحثات شاملة ودعوة للقاء بموسكو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على العديد من النقاط في محادثاتهما في ألاسكا.

وأوضح ترامب -خلال مؤتمر صحفي مقتضب مع نظيره الروسي عقب قمة ألاسكا- أن الاجتماع كان مثمرا للغاية. كما دعا الرئيس الأميركي إلى لقاء آخر في موسكو. من جهته، قال بوتين إن المحادثات مع ترامب كانت بناءة وشاملة، وأكد أن موسكو وواشنطن ترغبان في إنهاء الصراع في أوكرانيا، ودعا الرئيس الأميركي إلى لقاء آخر في موسكو.

تقرير: أنس الصبار