عملية عسكرية وقصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 48 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال في مناطق عدة من القطاع أمس الجمعة، بينهم 16 من منتظري المساعدات في وسط وجنوب القطاع. كذلك أفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني باستشهاد 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة موسى بن نُصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج. تفاصيل أكثر مع مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي.