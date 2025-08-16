شاهد.. هدف توريس في مباراة برشلونة ومايوركا يثير الجدل

أثار الهدف الثاني الذي سجله فيران توريس خلال مباراة فريقه برشلونة ضد مايوركا في الدوري الإسباني، جدلا بسبب سقوط لاعب مايوركا بعد إصابته في الرأس.

في الشوط الأول وقبل وقت قصير من تسجيل فيران الهدف الثاني لبرشلونة، سقط رايولا قائد مايوركا على الأرض بعد أن أصيب بالكرة في رأسه.

ووفقًا لبروتوكول إصابات الرأس، ظن لاعبو مايوركا أن الحكم سيوقف اللعب لكنه لم يفعل فتابع فيران توريس الهجمة وسجل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد المباراة تحدث رايولا عن الحادثة، وناقش قرار الحكم بالإشارة إلى استمرار اللعب، وقال المدافع في تصريح نقلته صحيفة ماركا "سقطت على الأرض، كنت أشعر بالدوار، وأحاول الوقوف، لكنني لم أستطع".

وتابع "جاءت تسديدة فيران، واحتسب الهدف. لم يشرح لنا الحكم ذلك. لا أعرف لماذا لم تتوقف المباراة. لا أعرف إن كان ذلك خطأ الحكم. ولكن إذا كانت هذه هي القاعدة، فلا ينبغي احتساب الهدف".

واستمر في حديثه "سألني الحكم إن كنتُ أشعر بدوار. أعتقد أنه كان يجب إيقاف المباراة".