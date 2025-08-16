باكستان تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 300 شخص على الأقل خلال 48 ساعة الماضية؛ جراء فيضانات مفاجئة وانزلاقات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال غربي البلاد.

كما تسببت الأمطار الغزيرة وتدفق السيول القوية بين سفوح الجبال وصولا إلى الوديان، بأضرار بالغة، حيث جرفت البيوت وأجزاء من طرق تربط بين المناطق المتضررة. وأعلنت الحكومة في باكستان حالة الطوارئ في المستشفيات، وعطلت العمل في معظم إداراتها. تقرير: عبد الرحمن مطر

المصدر: الجزيرة