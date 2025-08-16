الليثيوم.. المعدن الحيوي يشعل سباقا عالميا في عصر الطاقة المتجددة

في خضم التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة تشتعل حرب صامتة على معدن الليثيوم باعتباره أحد أكثر الموارد الطبيعية أهمية في القرن 21.

فهو المكون الأساسي لبطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية والرياح. ورغم الأهمية المتزايدة لهذه المادة الحيوية، فإن الوكالة الدولية للطاقة تحذر من خطر تفاقم نقص عالمي حاد في هذا المعدن بحلول عام 2035.

المصدر: الجزيرة