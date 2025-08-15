خطة سموتريتش تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادقته على تمويل مخطط استيطاني قديم لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم بأكثر من 3400 وحدة سكنية جديدة.

المخطط جزء من مشروع "إي-1" الإستراتيجي الذي يهدف لربط القدس بأريحا والبحر الميت عبر قطاع استيطاني واسع يقسم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة تماما.

ويتوقع أن يقوض هذا التقسيم نهائيا إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، محولا الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى معازل منفصلة تشبه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

تقرير: ماجد عبد الهادي