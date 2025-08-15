الاحتلال يواصل عمليات عسكرية واسعة في حي الزيتون بغزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية الممنهجة داخل حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أكبر أحياء المدينة مساحة وثاني أكثر أحيائها ازدحاما بالسكان.

وتشمل هذه العمليات قصفا واسعا وعمليات نسف لعشرات المنازل السكنية، بينما تفرض الطائرات المسيّرة سيطرة نارية على المنطقة تستهدف كل متحرك.

وأسفرت العمليات عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين الذين نُقلوا إلى مستشفى المعمداني ومستشفيات أخرى تعاني نقصا حادا في المعدات والمستلزمات الطبية، مما يحد من قدرتها على تقديم الخدمات العلاجية المطلوبة.

تقرير: شادي شامية