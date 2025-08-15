استعدادات عسكرية إسرائيلية وفرق الهندسة تواصل تدمير غزة

تشير معطيات ميدانية إلى استعداد قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، التي تصفها بـ”أهم معاقل حماس”.

وتواصل فرق الهندسة التدمير المنظم للمدينة، حيث أعلن الدفاع المدني عن دمار صادم، حيث تم تدمير شبه كامل لحي الشجاعية، وتضرر أكثر من 90% من حي التفاح، وتدمير 300 مبنى في حي الزيتون.

وبينما تستهدف الخطة العسكرية السيطرة بنهاية سبتمبر/أيلول، تشير تقارير صحفية إلى تقدم بطيء قد يستمر أشهرا، يعزوه خبراء لصعوبة الحرب الحضرية، مما يدفع لاستخدام القوة الغاشمة في القصف والنسف.

تقرير: سلام خضر