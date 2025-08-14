قادة أوروبا ينتظرون نتائج قمة ترامب وبوتين في ألاسكا

ينتظر قادة الاتحاد الأوروبي نتائج قمة ألاسكا التي تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

وكان ترامب قد عبر عن ارتياحه لاتصال عن بُعد جمعه بقادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. في وقت كشف فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ترامب أكد أن الأراضي الأوكرانية لا يمكن التفاوض بشأنها إلا من قبل زيلينسكي.

تقرير: مصطفى ازريد