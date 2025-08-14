عمال في بروكسل يرفضون تحميل طائرة متوجهة إلى إسرائيل

أعلنت شركة بروكسل للطيران أن رحلتها إلى تل أبيب الأربعاء أقلعت بطاقم طائرة متطوع، بعد امتناع عمال المناولة الأرضية عن تحميل الأمتعة، اعتراضا على عودة تسيير الرحلات إلى إسرائيل.

وجاء هذا الموقف استجابة لدعوة من نقابات الاتحاد الوطني البلجيكي للعاملين في المطار برفض التعامل مع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب، احتجاجا على الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتشهد بلجيكا حراكا متصاعدا بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، يشمل وقفات وفعاليات احتجاجية يومية في العاصمة بروكسل ومدن أخرى، مطالبة بإنهاء الحرب فورا.