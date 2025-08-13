صندوق الثروة السيادية النرويجي يعلن بيع استثماراته الإسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية ردا على ما يحدث في غزة.

اقرأ المزيد

وجاء هذا القرار بعد كشف صحيفة نرويجية عن استثمار الصندوق في شركة "بيت شيمش" التي تُصنع قطع غيار لمحركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية مما أثار احتجاجات سياسية وفي الشارع. وتبلغ قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي نحو 1,9 تريليون دولار بما يجعل منه أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم. تقرير: محمد البقالي

المصدر: الجزيرة