الرئيس ترامب يعلن حالة الطوارئ ويقرر نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

بدأت طلائع الحرس الوطني في الوصول إلى العاصمة الأميركية واشنطن تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب نشر المئات من الجنود لدعم مكافحة الجريمة التي قال إنها تجاوزت نظيراتها في أسوأ المدن حول العالم.

اقرأ المزيد

في المقابل تؤكد سلطات العاصمة واشنطن أن مستويات الجريمة تسجل تراجعا مستمرا في ظل مخاوف الحزب الديمقراطي من لجوء ترامب الى نشر مزيد من القوات في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون. تقرير: فادي منصور

المصدر: الجزيرة