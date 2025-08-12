رونالدو: الكرة الذهبية جائزة وهمية

لم يتردد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي في انتقاد الكرة الذهبية مجددا، واصفا إياها بالجائزة الوهمية، رغم أنه ثاني أكثر المتوجين بها تاريخيا بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وهاجم رونالدو الجائزة المرموقة في تصريحات صحفية في البرتغال عقب مباراة فريقه النصر الودية أمام ريو آفي التي سجل فيها 3 أهداف (هاتريك)، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2025-2026.

ولدى سؤال رونالدو عن موقفه من وجود 3 لاعبين برتغاليين في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2025، رد رونالدو سريعا بالقول "بالنسبة لي، هي جائزة وهمية"، قبل أن يغادر المكان الذي كان يجري فيه المقابلة الصحفية.

وسبق لرونالدو أن انتقد معايير اختيار الفائزين بالكرة الذهبية قبل ذلك، وقال العام الماضي إن زميله السابق في ريال مدريد، الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور استحق التتويج بها في 2024، بدلا من الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي.

وقال النجم البرتغالي "لقد قام فيني بعمل رائع في الموسم الماضي (2023-2024)، وفي رأيي كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية. كان الأمر غير عادل وسأقول ذلك أمام الجميع".

وأحرز رونالدو الجائزة (5 مرات) أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، في حين نالها غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (8 مرات) في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023.