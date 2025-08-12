جرحى وشهداء بينهم أطفال بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة

يوم جديد دام من أيام الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 48 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء.

اقرأ المزيد

منهم 28 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما قصف جيش الاحتلال منزل في حي صبرة، مما أدى إلى استشهاد 3، بينهم طفل. تفاصيل أكثر عن أعداد الشهداء وأوضاع غزة نتعرف عليها في تقرير مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي.

المصدر: الجزيرة