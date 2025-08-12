الاحتلال يحاول إنهاء وجود الجزيرة بغزة لمنع نقل فظائعه

واصل الاحتلال الإسرائيلي سياسته الرامية لإنهاء وجود قناة الجزيرة في غزة أملا في منع نقل فظائعه وجرائمه التي يرتكبها في القطاع الفلسطيني المحاصر ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 22 شهرا.

واغتالت إسرائيل مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وعددا آخر من المصورين في غارة استهدفت خيمة طاقم الجزيرة بغزة. والزملاء الشهداء هم شبان فلسطينيون لا يتجاوزون عقدهم الثالث وثقوا حرب الإبادة ساعة بساعة وتشاركوا مع شعبهم معاناته وآماله بتحرير أرضهم وعيش حياة كريمة، لكن الاحتلال قتلهم في جريمة عن سبق إصرار وترصد. تقرير: فاطمة التريكي

المصدر: الجزيرة