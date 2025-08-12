اتهامات لإسرائيل بتسريع ضم الضفة وتهجير الفلسطينيين بالقوة

أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، تتسارع ومن دون إعلان رسمي.

يستغل الاحتلال حرب الإبادة على غزة ليحقق هدفه الإستراتيجي بضم الضفة الغربية أو ما يسميه يهودا والسامرة، ليظهر على الأرض أن مشروع الضم يمضي حثيثا كانتشار النار في الهشيم.

ووفقا لخرائط وبيانات تلك المؤسسات، فإن عملية الضم تشكل منطقة العزل الغربي وهي الواقعة ما بين جدار الفصل والخط الأخضر، وتشكل 12% من مساحة الضفة ومنطقة العزل الغربي وتشمل الأغوار على الحدود مع الأردن، وتشكل 27% من مساحة الضفة وكذا جنوب الضفة، وقواطع جغرافية استيطانية، تربط ما بين شرق وغرب الضفة، من الخاصرة الوسطى وكلها تشكل 40% من مساحة الضفة الغربية. وأثناء هذا، يتم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بوتيرة أسرع، باستخدام الترهيب والاعتداء.

تقرير: جيفارا البديري