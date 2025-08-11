محمد قريقع.. رسم بفصاحته صورة دقيقة عن معاناة شعبه

بصوت رخيم مميز لا تخطئه المسامع ولغة فصيحة نقل محمد قريقع ابن حي الشجاعية مأساة التجويع واستهداف الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء في مراكز توزيع المساعدات.

اقرأ المزيد

غطى محمد موجات النزوح جيئة وذهابا وأوضاع المستشفيات ومعاناة الطواقم الطبية. كما رسم بفصاحته صورة دقيقة عن معاناة شعبه بكل فئاته، الأطفال منهم والرضع والمسنون. كان محمد يظهر ملتحما بأبناء شعبه ناقلا لشهاداتهم ويومياتهم ومعاناتهم بتفان وحرص وإتقان. تقرير: أزهار أحمد

المصدر: الجزيرة