تراجع الكوليرا في الخرطوم ومعدلات الإصابة ترتفع بإقليم دارفور
أعلنت وزارة الصحة السودانية أنها نجحت في القضاء على وباء الكوليرا بشكل شبه تام بولاية الخرطوم، بعد تفشيه قبل 3 أشهر.
وتستهدف الحملة الحالية، تطعيم 2.6 مليون شخص بلقاح ضد الكوليرا، حيث تصل مناعة اللقاح إلى 65% مع إمكانية ارتفاعها إلى نسبة 100% حال الالتزام بالاحترازات الصحية الأخرى. لكن الوزارة أوضحت أن معدلات الإصابة والوفاة بالكوليرا ارتفعت في إقليم دارفور، خاصة في منطقة طويلة غرب السودان.
تقرير: الطاهر المرضي
11/8/2025-|آخر تحديث: 14:43 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة