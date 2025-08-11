تراجع الكوليرا في الخرطوم ومعدلات الإصابة ترتفع بإقليم دارفور

أعلنت وزارة الصحة السودانية أنها نجحت في القضاء على وباء الكوليرا بشكل شبه تام بولاية الخرطوم، بعد تفشيه قبل 3 أشهر.

اقرأ المزيد

وتستهدف الحملة الحالية، تطعيم 2.6 مليون شخص بلقاح ضد الكوليرا، حيث تصل مناعة اللقاح إلى 65% مع إمكانية ارتفاعها إلى نسبة 100% حال الالتزام بالاحترازات الصحية الأخرى. لكن الوزارة أوضحت أن معدلات الإصابة والوفاة بالكوليرا ارتفعت في إقليم دارفور، خاصة في منطقة طويلة غرب السودان. تقرير: الطاهر المرضي

المصدر: الجزيرة