الشهيد أنس الشريف: ستستمر تغطية الجزيرة حتى آخر لحظة

تسجيل للزميل أنس الشريف يقول فيه إنه حتى إذا استشهد فستبقى الرسالة مستمرة.
11/8/2025-|آخر تحديث: 13:06 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة