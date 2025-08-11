الشهيد أنس الشريف: ستستمر تغطية الجزيرة حتى آخر لحظة

تسجيل للزميل أنس الشريف يقول فيه إنه حتى إذا استشهد فستبقى الرسالة مستمرة.

المصدر: الجزيرة