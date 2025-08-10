شاهد.. محرز يزور تدريبات مانشستر سيتي ويحظى باستقبال مميز

ظهر الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي، في إحدى الحصص التدريبية لفريقه السابق مانشستر سيتي، وحظي باستقبال حار من زملائه ومدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على "إنستغرام" مقطع فيديو لزيارة محرز (34 عاما) الذي لقي ترحيبا من اللاعبين والجهاز الفني وسط أجواء مفعمة بالمحبة والاحترام.

وتجوّل محرز في مجمع الاتحاد، وتبادل الضحكات مع زملائه القدامى أبرزهم رودري، وبيرناردو سيلفا وجون ستونز.

كما ظهر محرز مع بيب غوارديولا وهما يضحكان، قبل أن يقوم الإسباني بطبع قبلة على رأس اللاعب الجزائري.

والتقى محرز أيضا بمواطنه ريان آيت نوري، الوافد الجديد إلى السيتزنز، حيث تبادلا العناق والحديث الودي، وكذلك مع الفرنسي من أصول جزائرية ريان شرقي.

وكان محرز واحدا من أبرز عناصر الحقبة التاريخية الذهبية لمانشستر سيتي، إذ انضم إلى الفريق عام 2018 قادما من ليستر سيتي، ثم غادر في صيف عام 2023 إلى الأهلي السعودي.

وخلال وجوده مع السيتي، خاض محرز 236 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 78 هدفا وقدّم لزملائه 59 تمريرة حاسمة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج بـ12 لقبا هي: الدوري الإنجليزي الممتاز (4)، كأس الاتحاد الإنجليزي (2)، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (3)، كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" (2)، دوري أبطال أوروبا (1).

يُذكر أن محرز أنهى موسم 2021-2022 بصفته هدافا لفريق مانشستر سيتي في جميع البطولات، حيث سجّل حينها 24 هدفا وأسهم بتتويج السيتزنس بـ4 ألقاب.