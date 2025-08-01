مظاهرة حاشدة بصنعاء تضامنا مع غزة وتصعيد عسكري حوثي جديد

خرجت حشود غفيرة في صنعاء تحت شعار “تضامنا مع غزة وفلسطين” رغم هطول الأمطار، مطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع.

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وأكد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي استمرار العمليات العسكرية، معلنا تنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع استهدفت مطار بن غوريون. كما أعلنت الجماعة المرحلة الرابعة لاستهداف شركات التعامل مع إسرائيل، مؤكدة تنفيذ 1990 عملية عسكرية منذ بداية إسنادها لغزة بصواريخ وطائرات مسيرة. تقرير نادر اليوسفي

المصدر: الجزيرة