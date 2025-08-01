لقاء تاريخي في موسكو لإعادة تشكيل العلاقات الروسية-السورية

عقد وزيرا خارجية روسيا وسوريا اجتماعا تاريخيا في موسكو لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، في أول زيارة رفيعة المستوى منذ سقوط نظام الأسد.

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واتفق الجانبان على تشكيل لجان لإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة وإطلاق حوار شامل حول التعاون المستقبلي. وأكدت روسيا دعمها لوحدة الأراضي السورية ورفضها للاعتداءات الإسرائيلية، فيما تبقى ملفات القواعد العسكرية والعدالة الانتقالية محور مناقشات معقدة مستقبلية. تقرير: أمين درغامي

المصدر: الجزيرة