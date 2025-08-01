شاهد.. مفاجأة مؤثرة من رونالدو لشيف النصر بمناسبة عيد ميلاده

في عالم كرة القدم، وبعيدًا عن المباريات والانتقالات، لا يكفّ نجومٌ، مثل كريستيانو رونالدو، عن إبهار الجماهير بإنسانيتهم وصدق مشاعرهم. ومؤخرًا، شهد مطبخ فريق النصر السعودي حدثًا مبهجًا ومؤثرًا.

فاجأ النجم البرتغالي طاهي ناديه، المغربي محمد القدميري بعيد ميلاده، وخلال الاحتفال، المفعم بالحماس والحب، أُحضرت كعكة مزينة خصيصًا بشموع مشتعلة إلى المطبخ على أنغام موسيقى الأكورديون.

ونادى رونالدو بفرح: "يا طاهي!"، ثم وضع الكعكة على الطاولة، تاركًا انطباعًا رائعًا لدى الجميع، ولحظة لا تنسى بالنسبة للطباخ إذ كانت دهشته عارمة لدرجة أنه غطى عينيه بيديه للحظة من شدة التأثر.

ويقدم الدولي البرتغالي مثالًا يُحتذى به، ليس فقط بأدائه في الملعب، بل أيضًا بإنسانيته الصادقة تجاه الناس، لقد جسّد هذا الحدث روح الوحدة والاحترام المتبادل والصداقة داخل فريق النصر.