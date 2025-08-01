توابع زلزال روسيا.. رصد 3 هزات أرضية بإقليم كامتشاتكا

سجلت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية 3 هِزات أرضية بقوة تراوح بين 5 إلى 6 درجات على مقياس ريختر في إقليم كامتشاتكا الروسي بأقصى شرقي روسيا.

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وشهدت المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية عددا من الهزات الارتدادية عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة والذي بلغت قوته 8.8 درجات قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي البلاد، مما أدى إلى أمواج تسونامي غمرت مناطق ساحلية بشمال جزر الكوريل.

المصدر: الجزيرة