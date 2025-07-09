شاهد.. حادث تصادم جماعي مروع في طواف فرنسا للدراجات

شهدت المرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية حادثا خطيرا تمثّل في سقوط عدد من الدرّاجين أرضا خلال السباق.

وانتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره من على جانب الطريق، لسقوط عددٍ من الدراجين على الأرض في حادث تصادم جماعي "مروّع" بعد أن وصلت سرعة المتسابقين إلى 60 كيلومترا في الساعة.

ويبدو أن أحد المتسابقين قد احتك بآخر مما أدى إلى سقوط العديد منهم بشكل متسلسل، وفي ثوانٍ معدودة تحوّل المشهد من سباق إلى فوضى عارمة تخللّه أجساد تتدرج على الإسفلت وصرخات ألم من الدرّاجين وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وشارك بعض الدرّاجين المحترفين هذا المقطع باعتباره "دليلا على المخاطر الملازمة لهذه الرياضة"، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يترك فيها حادث من هذا النوع أثرا في طواف فرنسا، لكن زاوية التصوير التي أظهرت عنف السقوط والاصطدام تسببت في صدمة خاصة.

وكتب أحد المتابعين على منصة إكس "مثل هذه المشاهد لا تُرى عبر شاشات التلفزيون. بعيدا عن العروض والسباقات النهائية وصراعات الترتيب العام والبطولات في الجبال، فإن طواف فرنسا هو خطر دائم وصراع من أجل البقاء واقفا، خاصة في المقاطع المسطحة حيث يمكن للرياح الجانبية والدوارات أن توقع أي درّاج في فخ السقوط".

يُذكر أن الدراج البلجيكي تيم ميرلييه فاز بالمرحلة الثالثة لطواف فرنسا، في حين حافظ الهولندي ماتيو فان دير بوويل على صدارة الترتيب العام رغم حلوله في المركز الـ23.