خريطة تفاعلية تشرح تفاصيل عملية القسام في بيت حانون

نفذت المقاومة الفلسطينية كمينا مركبا في منطقة بيت حانون أدى إلى مقتل وجرح نحو 20 جنديا إسرائيليا، في هجوم يعد من أعنف وأدق الضربات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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استهدفت القسام في البداية كتيبة راجلة وهي كتيبة "نتساح يهودا" الكتيبة 97 في الجيش الإسرائيلي. اشتهرت الكتيبة بممارسة العنف والتطرف الديني وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتداءات جسدية وقتل مدنيين وسرقة مركبات. ولمعرفة المزيد حول هذه العمليات يشرح محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية تفاصيل الكمين.

المصدر: الجزيرة