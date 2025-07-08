فيديو.. الاحتلال يهدم بناية من 8 شقق و15 متجرا بالقدس

هدمت جرافات الاحتلال -اليوم الثلاثاء- عمارة سكنية في ضاحية السلام ببلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، وهو إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه لفلسطينيي المدينة.

وتعود ملكية المبنى للمواطنَين المقدسيَّين محمد غيث وإبراهيم أبو شمسية، ويضم 8 شقق سكنية و15 محلًا تجاريا، بالإضافة إلى مواقف للمركبات.

وقال أحد أصحاب المحلات في العمارة المستهدفة إياد الدراويش -للجزيرة نت- إنهم فوجئوا باقتحام قوات وجرافات الاحتلال المنطقة صباحا، حيث اعتدت القوات بالضرب على من كان في الموقع، وأطلقت الرصاص قبل الشروع بعملية الهدم، ولم تسمح لهم بإخراج المركبات المتوقفة في موقف السيارات، والتي تزيد على 50 مركبة.

وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت الشارع الرئيسي المجاور للمبنى، مما تسبب في قطع خطوط الكهرباء والإنترنت والمياه عن المنطقة، مخلفة دمارا واسعا وأكواما من الركام، مما يهدد سلامة السكان، خاصة الأطفال.

ووفق إحصاءات محافظة القدس، نفذت سلطات الاحتلال 625 عملية هدم في المدينة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.