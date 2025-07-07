شاهد.. ملعب "الكامب نو" معقل برشلونة جاهز

نشرت مواقع وصفحات برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل البرسا يُظهر أن الملعب جاهز لاستقبال المباريات.

وبعد فترة التوقف الدولي الأولى للموسم الجديد 2025-2026، سيلعب برشلونة للمرة الأولى على ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد إعادة بنائه.

ويستقبل برشلونة نظيره فالنسيا في الجولة الرابعة، وذلك أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر/أيلول 2025.

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد طلب من رابطة الدوري الإسباني خوض أول 3 أو 4 جولات من الموسم الجديد خارج ملعبه لضمان الجاهزية الكاملة للملعب.