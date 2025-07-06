شاهد.. قراءة في فوز ريال مدريد المرهق على دورتموند بكأس العالم للأندية

فاز ريال مدريد الإسباني على بوروسيا دورتموند الألماني 3-2 في مباراة جنونية بدقائقها الاخيرة، وضرب موعدا في نصف النهائي مع سان جرمان الفرنسي (بطل أوروبا).

وتقدّم الريال باكرا بهدفي غونسالو غارسيا (10) -وهو الرابع له في هذه البطولة- وفران غارسيا (20) قبل أن تشتعل المباراة في الدقائق الاخيرة حين قلّص البديل ماكسيميليان باير الفارق (90+2) ولكن النجم مبابي أعاد فارق الهدفين (90+4).

وسجل الغيني سيرهو غيراسي هدفا لدورتموند من ركلة جزاء (90+8) طرد على إثرها المدافع دين هاوسن من دون أن ينجح النادي الألماني في قلب الطاولة على منافسه.

ويواجه "الملكي" الأربعاء المقبل سان جرمان الفائز بـ9 لاعبين على بايرن ميونيخ الألماني 2-0.

عادل خلو (المحلل الرياضي للجزيرة نت) يقدم قراءة فنية في كيفية إفلات ريال مدريد من كمين دورتموند.