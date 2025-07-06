شاهد.. ميسي يسجل هدفا رائعا في الدوري الأميركي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، هدفا رائعا قاد فيه فريقه إلى فوز كبير على مونتريال 4-1 في أول مباراة للفريق في الدوري الأميركي لكرة القدم بعد خروج فريقه من كأس العالم للأندية.

وفي الدقيقة الـ62 من المباراة، استلم ميسي الكرة من بعد منتصف الملعب وتجاوز 4 مدافعين وأنهى مجهودا فرديا رائعا بتسديدة في قلب المرمى، ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

وخاض ميامي أول مباراة له في الدوري منذ أكثر من شهر، بعدما تخطى الدور الأول في مونديال الأندية، قبل أن يسقط بنتيجة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في ثمن النهائي الأسبوع الماضي.

ولكن ميسي حرص على ألا يتأثر الفريق بالخروج القاري، وقاد فريق مدربه ومواطنه خافيير ماسكيرانو لاستئناف مشواره في الدوري، سعيا لتحسين مركزه السادس في المنطقة الشرقية، حيث يملك 32 نقطة من 17 مباراة.

وظفر ميسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة بتسجيله هدفين وصناعته لهدف آخر.

ويواجه إنتر ميامي الآن جدولا مزدحما في الدوري، حيث تنتظره 5 مباريات أخرى قبل نهاية هذا الشهر.