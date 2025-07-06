متظاهرون في باريس يطالبون بفرض عقوبات حازمة على إسرائيل

طالب متظاهرون في باريس بوضع حدّ لجريمة الإبادة التي تستمر إسرائيل في ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة الضالعين فيها.

كما شدد المتظاهرون على ضرورة فرض عقوبات حازمة على إسرائيل ووقف جميع أشكال التعاون معها. وطالب المتظاهرون الحكومة الفرنسية بوقف تسليح إسرائيل، وأن تضغط لإعادة النظر في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. مراسل الجزيرة لطفي المسعودي كان في مكان المظاهرات والتقى عددا من المتظاهرين ونقل الصورة من هناك.