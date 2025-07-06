بريطانيا تعتقل محتجين ضد حظر حركة العمل من أجل فلسطين

اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من النشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية في العاصمة لندن، خلال مظاهرات خرجت دعما لفلسطين، واحتجاجا على قانون حظر حركة العمل من أجل فلسطين.

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وأكد النشطاء ومؤيدوهم أن "بالستاين أكشن" حركة سلمية تدعو إلى التظاهر وسيلة للاحتجاج على جرائم الحرب الإسرائيلية ودعم الحكومة البريطانية لها، واعتبروا قرار الحظر انتكاسة خطيرة لحرية التعبير في المملكة المتحدة. تقرير: مينة حربلو

المصدر: الجزيرة