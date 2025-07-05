شاهد.. نيفيز وكانسيلو ثنائي الهلال يبكيان جوتا ويشاركان في تشييعه

دخل اللاعبان البرتغاليان روبن نيفيز وجواو كانسيلو، ثنائي الهلال السعودي في نوبة بكاء خلال الوقوف دقيقة حداد على زميلهما في المنتخب ديوغو جوتا، الذي توفي في حادث سير مروع الخميس.

وقبل انطلاق مباراة الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة، وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حدادا على وفاة جوتا وشقيقه أندريا سيلفا.

وبدا واضحا تأثر الثنائي البرتغالي نيفيز وكانسيلو بوفاة جوتا زميلهما في منتخب البرتغال وصديقهما المقرب، قبل أن يحاول عدد من لاعبي الهلال مواساتهما.

وانتهت المباراة بخسارة الهلال أمام فلومينينسي بنتيجة 1-2، ليودع الفريق السعودي كأس العالم للأندية، فيما حرص نيفيز وكانسيلو على السفر مباشرة إلى البرتغال للمشاركة في تشييع جنازة جوتا وشقيقه أندريا.

وكان نيفيز أحد أقرب أصدقاء جوتا (28 عاما) والذي لعب معه خلال فترتهما في ولفرهامبتون واندرارز، شارك رسالة مؤثرة على إنستغرام قبل ساعة تقريبا من انطلاق اللقاء.

وكتب نيفيز "أينما كنت، أعلم أنك ستقرأ هذه الرسالة، لم نكن أبدا من النوع الذي يقوم بمثل هذه الأمور، وربما سأندم الآن قليلا، لكنك تعرف ما تعنيه لي بقدر ما أعرف ما أعنيه لك".

أما كانسيلو فغرد "الحياة دائما تذكرنا بأننا زائلون، وأن كل شيء عابر، ولا شيء مضمونا، ومع ذلك، نستمر في تأجيلها، نؤجل للأوقات المقبلة، وهو مكان لا وجود له، ونصدق أنه ستكون هناك دائما فرصة أخرى لنقول، أحبك، أو شكرا، أو آسف، حتى ندرك أنه لا توجد فرصة أخرى".

وتوفي جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا في حادث سيارة في شمال غرب إسبانيا صباح الخميس، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران.