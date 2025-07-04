شاهد.. هندرسون القائد السابق لليفربول يبكي زميله جوتا

التقطت الكاميرات الإنجليزي جوردان هندرسون القائد السابق لليفربول، وهو يبكي بحرقة خلال وداع البرتغالي ديوغو جوتا زميله السابق في “الريدز” الذي توفى في حادث سير مروع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

ولعب هندرسون رفقة جوتا في صفوف ليفربول منذ عام 2020 حتى 2023، ليرحل بعدها اللاعب الدولي الإنجليزي إلى صفوف الاتفاق السعودي ثم أياكس الهولندي.

وانحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني "غارديا سيفيل"، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه أندريه، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف بدوري الدرجة الثانية في البرتغال، لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

ووضع اللاعب الدولي الإنجليزي الزهور وكتب رسائل التعزية، تكريما لزميله الراحل.