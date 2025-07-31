قافلة المساعدات الخامسة تدخل محافظة السويداء

دخلت القافلة الإنسانية الخامسة عبر طريق بصرى الشام إلى محافظة السويداء، وهي الأكبر من نوعها منذ بدء التصعيدات الأخيرة في المحافظة.

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وتحمل القافلة مواد غذائية وإغاثية متنوعة، إضافة إلى 200 طن من الطحين ومواد طبية ومعدات كهربائية لصيانة البنى التحتية المتضررة من القتال. وتضم القافلة لأول مرة موظفي الأمم المتحدة للقاءالمجتمعات المحلية والاستماع للمتضررين، وذلك تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية. تقرير: ميلاد فضل

المصدر: الجزيرة