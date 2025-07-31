شاهد.. هدف الأردني يزن العرب "الرائع" في مرمى برشلونة
سجل الأردني يزن العرب مدافع سول الكوري الجنوبي هدفا رائعا في مرمى برشلونة خلال المباراة الودية التي أقيمت الخميس في كوريا الجنوبية.
وفاز برشلونة على منافسه الكوري الجنوبي 7-3 ضمن الجولة الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.
وبفضل سرعته استطاع المدافع الدولي أن يخترق دفاع برشلونة ثم قام بتسديدة رائعة استقرت في الشباك مسجلا هدف التعادل لفريقه 2-2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
ولعب يزن العرب البالغ من العمر 29 عاما مع الجزيرة والوحدات الأردنيين وسلاغور الماليزي، والشرطة العراقي، ومعيذر القطري قبل أن ينتقل في يوليو/تموز 2024 إلى سول.
31/7/2025-|آخر تحديث: 23:37 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة