مجاعة طاحنة تضرب قطاع غزة وطوابير مجوعين طويلة

يزداد وضع سكان قطاع غزة كارثية ومأساوية مع استمرار الحرب الإسرائيلية وإحكام الحصار وإغلاق المعابر، وهذا يمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية وأبسط مقومات الحياة.

ويعاني السكان نقصا حادا في الغذاء والدواء والمياه، في وقت تراجعت فيه قدرة التكايا الخيرية على تقديم وجبات غذائية للأهالي.

ورصد مراسل الجزيرة أنس الشريف جانبا من معاناة الفلسطينيين، الذين يقضون ساعات طويلة في طوابير أملا في الحصول على الطعام.