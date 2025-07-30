شاهد.. الاحتلال يرتكب مجزرة بحق المدنيين في زيكيم

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في منطقة زيكيم. وقال مسؤول الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل إن جنود الاحتلال كانوا يقنصون المواطنين، وهذا أدى لسقوط أكثر من 40 شهيدا.

ودعا بصل المجتمع الدولي لإنهاء قضية التجويع التي تحولت إلى مأساة في القطاع بسبب استهداف الاحتلال للمدنيين بشكل متواصل خلال سعيهم للحصول على طعام.

ولم تعد المستشفيات قادرة على التعامل مع الإصابات الخطرة التي تصل إليها، وفق بصل الذي وصف ما يجري بأن "غير إنساني بالمرة".