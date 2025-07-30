أوروبا تصعد لهجتها الصدامية تجاه إسرائيل

تتخذ الدول الأوروبية خطوات سريعة ومتلاحقة للابتعاد عن إسرائيل التي ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة، مما دفع عواصم كثيرة لتغيير لهجتها، في حين أعلنت أخرى عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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وكانت المملكة المتحدة آخر الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بعد فرنسا، في وقت دعت فيه المفوضية الأوروبية لتعليق مشاركة تل أبيب جزئيا في برنامج الأبحاث العملية (هورايزون)، وقد يصل الأمر لفرض عقوبات. تقرير: وليد العطار

المصدر: الجزيرة