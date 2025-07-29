شاهد.. بردغجي يسجّل هدفه الأول مع برشلونة ويحتفل بطريقة "لوفي جير"

خطف الشاب السوري الأصل السويدي الجنسية روني بردغجي الأنظار خلال ظهوره الأول بقميص برشلونة الإسباني.

وشارك بردغجي (19 عاما) في المباراة الودية الأولى لبرشلونة بجولته الآسيوية، ضد فيسيل كوبي الياباني وفيها افتتح عدّاده التهديفي بألوان فريقه الجديد.

ووصلت الكرة إلى بردغجي من داني أولمو، فسدّدها مباشرة بيسراه نحو الزاوية البعيدة لحارس الفريق الياباني مانحا برشلونة هدف التقدّم (2-1) في الدقيقة 77.

واحتفل بردغجي بالهدف أمام الجماهير بطريقة مستوحاة من شخصية لوفي بطل أنمي "ون بيس" الياباني، وتحديدا وضعية Gear 2 الشهيرة.

وعلّقت صحيفة "سبورت" الإسبانية على هدف بردغجي بالقول "روني يسجل في أول ظهور له مع برشلونة بهدف مذهل".

وأثنى الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة على أداء اللاعبين الشباب ضد فيسيل كوبي، من بينهم بردغجي.

وقال فليك "أحببت كثيرا ظهور جوفري تورينتس ودرو وكذلك بقية اللاعبين. أراهم في التدريبات ولديهم جودة عالية. درو سجل هدفا وكذلك جوفري وروني. الجميع قدّم أداء جيدا لكن علينا أن نتحلى بالحذر معهم ونساعدهم على النمو والتطور، وهذه مهمتي وسأقوم بها".

وعن موقفه من إمكانية انضمام بردغجي بالتحديد إلى الفريق الأول خلال منافسات الموسم الجديد 2025-2026 أوضح فليك في تصريحاته التي أبرزتها الصحيفة ذاتها "هذا الأمر يعتمد عليه عندما يلعب جيدا كما فعل اليوم".

وأضاف "أنا سعيد بما أراه. على الشباب أن يواصلوا التطور لأن الموسم القادم لن يكون سهلا علينا تماما كما كان الحال بالموسم الماضي".

يُذكر أن برشلونة أعلن يوم 14 يوليو/تموز الحالي عن ضم بردغجي المولود في الكويت لأبوين سوريين من حلب قبل الانتقال إلى السويد، قادما من كوبنهاغن الدانماركي في عقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2029.

وفاز برشلونة في مباراته ضد فيسيل كوبي بنتيجة 3-1، علما بأن الفريق الكتالوني سيغادر اليابان في طريقه إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراتين وديتين قبل العودة إلى إسبانيا.

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ومن المقرر أن يواجه برشلونة فريقي سيئول ودايغو الكوريين يومي 31 يوليو/تموز الجاري و4 أغسطس/آب المقبل على التوالي.

وبعد العودة إلى إسبانيا سيستضيف برشلونة نظيره كومو الإيطالي يوم 10 من الشهر القادم على ملعب يوهان كرويف في مباراة خوان غامبر، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري بمواجهة ريال مايوركا على ملعب مايوركا سون مويكس يوم 16 أغسطس/آب 2025.