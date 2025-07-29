شاهد.. الكولومبي دياز يصل ألمانيا للتوقيع مع بايرن ميونخ

وصل الجناح الدولي الكولومبي لويس دياز إلى مدينة ميونخ الألمانية لإتمام انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يجري دياز (28 عاما) الفحوصات الطبية الروتينية قبل إعلان انتقاله رسميا إلى العملاق البافاري، في صفقة قد تكلف البايرن حوالي 76.5 مليون يورو بحسب صحيفة "بيلد".

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن دياز سيوقع مع البايرن عقدا لمدة 4 سنوات أي حتى صيف عام 2029.

وانضم دياز إلى ليفربول عام 2022 قادما من بورتو البرتغالي مقابل 49 مليون يورو، وسجل مع بطل إنجلترا 41 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بجميع البطولات.

وفاز اللاعب الكولومبي مع "الريدز" بكأس كاراباو مرتين، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية.