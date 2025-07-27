شاهد.. لياو يسجل أمام ليفربول ويكرم الراحل جوتا

شهدت مباراة ميلان وليفربول الودية -أمس السبت- تألقا لافتا للبرتغالي رافائيل لياو، الذي برز مع “الروسونيري” بتسجيله هدفا وصناعة آخر، ليساهم في فوز فريقه على “الريدز” بنتيجة 4-2.

وعلى ملعب كاي تاك الرياضي في هونغ كونغ، تقدم ميلان بهدف مبكر عبر لياو بعد مرور 10 دقائق، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف من لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني ضاعف ميلان تفوقه بهدفين لروبن لوفتوس تشيك بتمريرة من لياو أيضا، ونوا أوكافور في الدقيقتين 52 و59، ثم قلص ليفربول الفارق بهدف ثان سجله المهاجم الهولندي كودي خاكبو في الدقيقة 93.

ولم يهنأ الفريق الإنجليزي بهذا الهدف كثيرا، حيث أضاف أوكافور الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 94 نتيجة خطأ دفاعي ساذج.

وإلى جانب تألقه حرص لياو على تذكر زميله في منتخب البرتغال ومواطنه ديوغو جوتا، الذي توفي مؤخرا في حادث سير، إذ أشار بعد تسجيله الهدف بيديه إلى الرقم 20، الذي كان يحمله نجم ليفربول الراحل.